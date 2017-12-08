Правила безопасности при использовании пиротехнических изделий – рекомендации МЧС Фото: из открытых источников Правила безопасности при использовании пиротехнических изделий – рекомендации МЧС Фото: из открытых источников

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В преддверии новогодних праздников МЧС по Башкортостану напоминает жителям республики основные правила безопасности при использовании пиротехнических изделий, соблюдение которых позволит сохранить жизнь и здоровье каждого.

Покупать пиротехнику рекомендуется только в специализированных магазинах, с подробной, с указанием завода изготовителя и правилами пользования.

Условно фейерверки можно разделить на две большие группы: простые и сложные. Самые распространенные среди простейших пиротехнических средств — хлопушки и бенгальские огни. Содержимое хлопушки вылетает из корпуса под давлением, а потому снарядом нельзя метить в лицо и на осветительные приборы, чтобы не повредить глаза и не вызвать разрушений. Хлопушки не следует применять вблизи пламени свечей, раскаленных спиралей. Это может привести к воспламенению конфетти или серпантина.

Цветные бенгальские огни выделяют в процессе горения вредные окиси, поэтому зажигать их лучше только на открытом воздухе, или сразу хорошо проветривать помещение.

Сложные фейерверки (ракеты, летающие фейерверки) — профессиональный вид развлекательной пиротехники. Их хранение и применение сопряжено с высокой степенью опасности, и неспециалист может участвовать в таких шоу только в качестве зрителя, на безопасном расстоянии.

Ракеты быстро взлетают, оставляя за собой едва видимый след, на высоту от 20 до 100 м, там воспламеняется пиротехнический состав, и ракета выбрасывает яркие искры, парашюты, громко хлопает, демонстрируя многоцветный красочный салют. После разрыва ракеты на высоте рейка-стабилизатор падает на землю, поэтому запуск ракет лучше проводить как минимум в 100 м от зрителей.

Летающие фейерверки раскручиваются на земле и взмывают вертикально вверх на высоту до 20 м, разбрасывая искры в виде зонтика. Фейерверк может ярко светиться различными цветами, хлопать, выбрасывать парашют. Нельзя запускать этот фейерверк вблизи от построек, жилых домов, проводов и при сильном ветре — иначе он может попасть на балкон или выбить стекла.

По степени потенциальной опасности при применении все пиротехнические изделия разбиты на пять классов. Радиус опасной зоны составляет:

I класс — не более 0,5 метров: это в основном фейерверки для помещений (хлопушки, бенгальские свечи, настольные фонтаны);

II класс — не более 5 метров: большинство фонтанов, петарды, наземные фейерверки;

III класс — не более 20 метров: салюты, ракеты, фестивальные шары;

IV класс — более 20 метров хотя бы по одному из опасных факторов: это профессиональные фейерверки, обращение с которыми требует специальной подготовки;

V класс — все остальные пиротехнические изделия, опасные факторы и опасные зоны, которых определяются специальными условиями.

В свободной продаже населению находятся только фейерверки I-III классов опасности, обращение с которыми не требует специальных знаний и навыков. Пиротехнические изделия IV и V классов опасности относятся к профессиональным и могут быть проданы только профессиональным пиротехникам. Организациям, продающим данные изделия, необходимо иметь лицензию на данный вид деятельности.

При эксплуатации пиротехнических изделий запрещается:

использовать пиротехнические изделия с нарушением требований инструкции по применению;

применять пиротехнические изделия внутри зданий, помещений (если это не предусмотрено инструкцией), на открытых территориях в момент скопления людей;

запускать пиротехнические изделия на расстоянии ближе 20 м от любых строений;

запускать пиротехнические изделия под деревьями, линиями электропередачи и вблизи легковоспламеняющихся предметов;

использовать пиротехнические изделия при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их использовании;

наклоняться над пиротехническим изделием в момент поджигания фитиля;

использовать поврежденные изделия и изделия с истекшим сроком годности;

хранить пиротехнические изделия рядом с нагревательными приборами и источниками открытого огня;

разбирать пиротехнические изделия, сжигать их на костре;

направлять пиротехнические изделия на людей и животных;

применять детям без присутствия взрослых;

использовать пиротехнические изделия, находясь в нетрезвом состоянии, курить рядом с ними.

Важно помнить, что любая пиротехника нуждается в правильном обращении и соблюдении правил безопасности. Более всего это касается детей, лучше не разрешать им запускать салюты самим.