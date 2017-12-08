Работодателей Башкирии оштрафовали на восемь миллионов рублей за нарушения трудового законодательства Фото: из открытых источников Работодателей Башкирии оштрафовали на восемь миллионов рублей за нарушения трудового законодательства Фото: из открытых источников

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С начала текущего года за неуплату административных штрафов, наложенных за нарушения трудового законодательства, региональная Гострудинспекция составила 224 протокола об административном правонарушении в отношении ряда работодателей.

По итогам рассмотрения дел в судах виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов, дополнительно к ранее не оплаченным, на общую сумму около восьми миллионов рублей. В списки привлеченных к ответственности, в частности, попали ООО ТК «Спецтранслогистика» (940 тысяч руб.), АО «Уфимский тепловозоремонтный завод» (380 тысяч руб.), ООО «Цветочный сад» (726 тысяч руб.) Ассоциация «ТАО «Уфаархпроект» (120 тысяч руб.).

Кроме того, нескольким должностным лицам и индивидуальным предпринимателям назначено наказание в виде обязательных работ. К примеру, директор ООО «Строй-Сервис» привлечен к обязательным работам на 100 часов, индивидуальный предприниматель из Баймакского района республики — на 60 часов.

Государственная инспекция труда в Башкортостане напоминает, что несвоевременная оплата наложенных административных штрафов влечет для работодателей дополнительные финансовые затраты, зачастую превышающие в несколько раз сумму самих штрафов.