Как можно помочь уфимским «бомжам» - о социальной акции «Право на жизнь» Фото: Министерство семьи, труда и соцзащиты населения РБ Как можно помочь уфимским «бомжам» - о социальной акции «Право на жизнь» Фото: Министерство семьи, труда и соцзащиты населения РБ

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Республиканский комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства регулярно организует акцию «Право на жизнь». Соцработники раздают еду и теплые вещи, кроме материальной помощи бездомные получают направления в УФМС для восстановления паспорта, листовки с адресами учреждений, где им предоставят социальную защиту.

Так, в ходе очередной акции, 6 декабря на территории Советского района города 37 человек получили срочную социальную помощь. Людей обеспечили продуктовыми наборами, одеждой и обувью, 11 лицам выданы направления в медицинские учреждения на обследование грудной клетки с целью профилактики туберкулеза и на исследование крови для выявления инфекционных заболеваний, 4 лицам оказана доврачебная медицинская помощь. 15 обратившихся получили консультации по вопросам восстановления паспорта, 10 человек — по вопросу трудоустройства. Нуждающимся гражданам также оказывалась юридическая помощь и консультация психолога.

Следующая акция «Право на жизнь» состоится 13 декабря в Калининском районе Уфы с 13 до 14 часов по адресу: ул. Т. Янаби, 53 (напротив магазина «Полушка»).

Уфимцы могут приносить сюда теплую одежду, бывшую в употреблении.Контактные данные организаторов: (347) 286-55-81.

В остальные дни одежда и обувь принимаются в Республиканском комплексном социальном центре по оказанию помощи лицам без определенного места жительства по адресу: ул. Колгуевская, 29 и в отделении социального сопровождения лиц, освобожденных из мест лишения свободы, на ул. Олимпийская, 47/1.