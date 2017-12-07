УФА, 7 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

«РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир» сообщает, что каждая пятая семья в России считает свое финансовое положение тяжелым.

Опрос показал, что 46% семей считают, что финансовая ситуация непростая, но на самое необходимое денег у них хватает. 30% могут позволить себе любые повседневные траты. У 3% денег в их семье достаточно даже для крупных покупок: мебели, бытовой техники и турпутевок. 0,2% семей могут позволить себе любые расходы, включая приобретение автомобиля и недвижимости.

Сильную нехватку денег испытывают 21% опрошенных российских семей. Из них 17% респондентов не могут купить некоторые продукты и товары, а 4% респондентов признались в том, что «еле сводят концы с концами».

Естественно, самые пессимистичные настроения у тех семей, которые находятся за чертой бедности. Не ожидают никаких изменений финансовой ситуации и в следующем году 67% россиян.

По информации Счетной палаты, в первый квартал 2017 года количество россиян, которые находятся за чертой бедности, увеличилось на 2 миллиона человек. Бедными считаются 15% населения — 22 миллиона человек. Средний уровень доходов на одного члена семьи, ниже которого наступает бедность, — это 15 506 рублей. Этот показатель значительно выше в Москве и Санкт-Петербурге — около 21,7 тысячи рублей, в сельской местности ниже — порядка 12,5 тысяч рублей.