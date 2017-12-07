Статистики подсчитали, во сколько обойдется праздничный новогодний стол жителям Башкирии Фото: receptprostoy.ru Статистики подсчитали, во сколько обойдется праздничный новогодний стол жителям Башкирии Фото: receptprostoy.ru

УФА, 7 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Росстат подсчитал, во сколько обойдется праздничный новогодний стол жителям разных регионов России. Стоимость продуктов для предстоящего торжества для Башкортостана в этом году составляет 5 545 рублей 15 копеек, в прошлом году данные затраты были меньше на 2,28%. Если учитывать, что средняя зарплата в республике на сегодняшний день равна 29252 рубля, то, чтобы накрыть стол, придется пожертвовать одной пятой частью среднемесячного заработка.

Среди регионов РФ больше всего придется потратиться на покупку продуктов для встречи Нового года жителям Чукотки (8 178,84 рублей) и всего за 3 153,26 рубля окупится праздничный ужин для жителей Ингушетии.

Например, в нашей республике, чтобы приготовить салат «Оливье» придется оставить в магазине 279 рублей 95 копеек, в Татарстане — 274 рубля 22 копейки, в Белгородской области — 235 рублей 98 копеек.

Стоимость «Сельди под шубой» для нашего региона в этом году составляет 131 рубль 79 копеек, сумма уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 2,71%.

Также статистики подсчитали, что в этом году в России повысились цены на самые популярные подарки. Средняя цена мягкой игрушки в стране составляет 523,76 рубля, книги 310,91 рубля, шоколадных конфет 294 рубля 89 копеек. Подорожали также водка (301,14 руб), игристое вино (240,36 руб), икра лососевых (756, 97 руб).