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7 декабря Четверг

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В ГИБДД по Башкирии сообщили о ситуации на федеральных и республиканских дорогах

ОБЩЕСТВО

В ГИБДД по Башкирии сообщили о ситуации на федеральных и республиканских дорогах Фото: Олег Яровиков

В ГИБДД по Башкирии сообщили о ситуации на федеральных и республиканских дорогах Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В ГИБДД по Башкортостану сообщили о ситуации на федеральных и республиканских дорогах. На данный момент движение на них открыто. Однако местами отмечается выпадение снега, сильный боковой ветер, гололед.

Водителей просят быть бдительнее на автодорогах, рекомендуют избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, быть внимательным при обгоне длинномерных автомашин, строго выполнять предписания дорожных знаков, соблюдать скоростной режим.

Все экипажи ДПС работают в усиленном режиме.В случаях возникновения внештатных ситуаций, водители могут обращаться к инспекторам ДПС республики за необходимой помощью или же звонить в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД МВД по РБ по телефонам: 235-84-02, 233-27-31.

Теги: дороги
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