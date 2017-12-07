Поляки Башкирии готовятся к VII отчетно-выборному съезду Конгресса поляков в России Фото: Центр польской культуры РБ.



Поляки Башкирии готовятся к VII отчетно-выборному съезду Конгресса поляков в России Фото: Центр польской культуры РБ.

УФА, 7 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В следующем году состоится VII отчетно-выборный съезд Конгресса поляков в России. На нем будут избраны делегаты на очередной съезд Полонии мира, который состоится в Варшаве. Об этом сообщила председатель Федеральной национальной автономии «Конгресс поляков в России» Халина Суботович-Романова на прошедшем в Москве совещании руководителей полонийных организаций России. В совещании приняли участие члены Федеральной национальной автономии «Конгресс поляков в России», председатели польских культурно-просветительских центров из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Екатеринбурга, Краснодара, Уфы, Оренбурга, Тюмени, Иркутска, Томска, Брянска, Петрозаводска, Минеральных Вод, Саратова, Смоленска.

Поляков Башкирии на совещании представляла Марина Садыкова (Лисовская), председатель Центра польской культуры и просвещения РБ.

В рамках совещания состоялась рабочая встреча с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Польша в Российской Федерации Влодимежем Марчиняком, начальником Консульского отдела посольства Польши в РФ Марчинем Носалем и сотрудником Консульского отдела Иоанной Семашко.

Участники совещания обсудили вопросы культурно-просветительской деятельности, изучения польского языка, поездок детей в лингвистические лагеря Польши, работы с полонийной молодежью, опеки над местами памяти поляков и лиц польского происхождения, установленными на территории России. Также было уделено серьезное внимание обсуждению планов работы на 2018 год с учетом знаменательных дат, сообщили в Центре польской культуры и просвещения РБ.