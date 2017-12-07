Жителям Башкирии навязывают установку анализаторов утечки газа Фото: Ксения Калинина Жителям Башкирии навязывают установку анализаторов утечки газа Фото: Ксения Калинина

УФА, 7 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Жителям Башкирии навязывают установку сигнализаторов загазованности. Многочисленные жалобы от граждан из-за приобретенного ими прибора поступают в управление Роспотребнадзора по РБ. Причем в основном под влияние недобросовестных предпринимателей попадают социально уязвимые слои населения — пенсионеры и граждане с низким доходом.

Продавцы представляются работниками различных газовых служб и заходят в квартиры собственников под предлогом проверки учета газа. Затем они действуют по стандартной схеме: утверждают, что по закону необходимо установить данный прибор. Стоимость сигнализатора загазованности, якобы, по «льготной цене» для пенсионеров, составляет около пяти тысяч рублей. При этом представители «газовых служб» угрожают отключением газа и штрафом, в случае отказа от покупки и установки прибора, пояснили в пресс-службе регионального ведомства.

Граждане, введенные в заблуждение, приобретают оборудование, а после осознают ненужность совершенной покупки. Вернуть деньги покупатели по закону не могут, так как «бытовое газовое оборудование и устройства надлежащего качества не подлежат возврату и обмену».

В Роспотребнадзоре напоминают об отсутствии необходимости и обязанности приобретать подобные приборы. И внимательно проверять документы у представителей городских газовых или иных коммунальных служб, так как установлено, что представители «газовых служб» не имеют никакого отношения и не являются сотрудниками специализированных газораспределительных организаций, обеспечивающих безопасное и бесперебойное газоснабжение потребителей.

Управление Роспотребнадзора по РБ настоятельно рекомендует не подписывать подобные договоры. По данному вопросу можно обратиться по телефону «горячей линии»: 8-800-100-47-67.