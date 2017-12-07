В Башкирии сельчане инициировали строительство в деревне спортивной площадки Фото: Олег Яровиков В Башкирии сельчане инициировали строительство в деревне спортивной площадки Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Жители деревни Горный Туймазинского района выступили с инициативой строительства спортивной площадки. Они посчитали, что здоровье детей и молодежи для них важнее других проблем. Два года назад сельчане пытались решить этот вопрос своими силами. На пустыре установили качели, турник, песочницу.

Несмотря на то, что детская площадка выглядела скромно, она не пустовала. Когда же появилась возможность обустроить место для досуга современным образом, местные жители решили действовать. Власти поддержали инициативу граждан. На сегодняшний день здесь уже установлено ограждение, выровнено основание спортивной площадки. Самую большую площадь занимает игровое поле с искусственным газоном для футбола и баскетбола. На участке поменьше разместятся турники и уличные тренажеры. Отдельно расположатся детские карусели и песочница. Окончательный вид площадка обретет весной 2018 года. Вокруг неё будет проведено освещение, установлено видеонаблюдение, посажены деревья. В данный проект были вложены деньги из республиканского бюджета, из бюджета сельского поселения Старотуймазинский сельсовет, деньги спонсоров и самих сельчан, сообщили в администрации муниципалитета.