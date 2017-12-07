В Уфе будущие юристы сражаются в поединке правовой грамотности Фото: автор





















В Уфе будущие юристы сражаются в поединке правовой грамотности Фото: автор

УФА, 7 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе Конституционный суд Башкортостана (КС РБ) совместно с Башкирской академией государственной службы и управления при Главе РБ (БАГСУ) 7 декабря в здании БАГСУ проводит Республиканскую студенческую юридическую олимпиаду, посвященную Дню Конституции РФ и Дню Конституции РБ.

В поединке знаний принимают участие студенты республиканских вузов, обучающиеся по специальности «Юриспруденция»: БАГСУ, Института права БашГУ, Восточной экономико-юридической гуманитарной академии, Сибайского института и Стерлитамакского филиала БашГУ, Башкирского института социальных технологий (филиала) Академии труда и социальных отношений. Олимпиада представляет собой очный конкурс команд, проходящий в несколько этапов: теоретический тур, брейн-ринг и решение правовых задач на основе практики КС РФ.

С приветственным словом выступили председатель КС РБ Зуфар Еникеев и ректор БАГСУ Ильгиз Кызыргулов.

«Вы сегодня сами будете раскрывать понятие Конституции. Мне очень приятно выступать сегодня в двух ипостасях: как участник тех событий, когда принимались Конституции Российской Федерации и Республики Башкортостан, и как председатель Конституционного суда республики, — обратился к студентам Зуфар Еникеев. — По моему мнению, Конституция вне наций, вне конфессий, поскольку, согласно ей, все люди равны. Поэтому я бы хотел, чтобы вы прониклись духом Конституции. Именно в ней магистральные линии, по которым должны развиваться Российская Федерация и Республика Башкортостан, как субъект РФ».

По словам Ильгиза Кызыргулова, олимпиада в таком виде проводится впервые.

«Мы надеемся, что проведение данной олимпиады станет традиционным, ежегодным. Сегодня у нас участвует шесть команд — 30 студентов из шести вузов. То, что вы пришли на олимпиаду — это уже победа, вы самые лучшие. Не так важно, кто и какие сегодня займет места. Вы — уже победители, так как провели большую подготовительную работу», — отметил ректор БАГСУ.

«Олимпийцев» оценивают члены жюри — представители каждого заявленного к участию вуза и судья КС РБ Рузиля Каримова.

Уже сегодня станут известны победители республиканской олимпиады, которых наградят на торжественной церемонии. Организаторы отмечают, что основной целью интеллектуального состязания является повышение знаний студентов в области конституционного права Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также правовой грамотности.