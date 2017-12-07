Завершились поиски пропавшего без вести супруга беременной жительницы Уфы Фото: соцсети Завершились поиски пропавшего без вести супруга беременной жительницы Уфы Фото: соцсети

УФА, 7 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жительница Уфы почти две недели назад потеряла своего мужа — 31-летнего Ильшата Ахмедьянова. Она выложила в соцсети призыв о помощи в поисках. Сегодня стало известно, что её супруг нашелся. Об этом агентству «Башинформ» сообщила его беременная жена.

«Все хорошо. Нашелся», — сказала женщина, не рассказав подробности, где все это время находился Ильшат Ахмедьянов, и что с ним было.

Как сообщало агентство «Башинформ», пропал мужчина в прошлое воскресенье в Самаре, где находился на заработках. Ни на работе, ни на квартире его не было.