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Завершились поиски пропавшего без вести супруга беременной жительницы Уфы

ОБЩЕСТВО

Завершились поиски пропавшего без вести супруга беременной жительницы Уфы Фото: соцсети

Завершились поиски пропавшего без вести супруга беременной жительницы Уфы Фото: соцсети

УФА, 7 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жительница Уфы почти две недели назад потеряла своего мужа — 31-летнего Ильшата Ахмедьянова. Она выложила в соцсети призыв о помощи в поисках. Сегодня стало известно, что её супруг нашелся. Об этом агентству «Башинформ» сообщила его беременная жена.

«Все хорошо. Нашелся», — сказала женщина, не рассказав подробности, где все это время находился Ильшат Ахмедьянов, и что с ним было.

Как сообщало агентство «Башинформ», пропал мужчина в прошлое воскресенье в Самаре, где находился на заработках. Ни на работе, ни на квартире его не было.

Теги: поиск пропавших
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