В Башкирии юнармейцы проведут республиканский слет
В Башкирии юнармейцы проведут республиканский слет Фото: штаб "Юнармии" РБ
В Башкирии юнармейцы проведут республиканский слет Фото: штаб "Юнармии" РБ
УФА, 7 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.
В пятницу, 8 декабря, в уфимском Конгресс-холле состоится республиканский слет «Юнармии» Башкортостана.
Организаторами выступают Министерство молодежной политики и спорта республики, военный комиссариат Башкортостана, Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи РБ, региональное отделение ВВПОД «Юнармия».
В мероприятии примут участие около 300 воспитанников военно-патриотических клубов со всего региона.
В рамках мероприятия состоится церемония принятия лучших школьников республики в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», сообщили организаторы.
«На сегодняшний день юнармейские отделения созданы во всех муниципальных районах и городских округах республики. В ряды движения приняты более пяти тысяч детей в возрасте от восьми до 18 лет. Работа по развитию юнармейского движения, проделанная в 2017 году, позволила нашей республике занять лидирующие позиции в этом направлении. В Центральном военном округе Башкортостан находится по развитию юнармейского движения в четверке лучших субъектов», — рассказал начальник регионального штаба «Юнармии», член Молодежной палаты при Госсобрании — Курултае РБ Арсен Зинатуллин.