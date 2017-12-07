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7 декабря Четверг

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В Башкирии юнармейцы проведут республиканский слет

ОБЩЕСТВО

В Башкирии юнармейцы проведут республиканский слет Фото: штаб "Юнармии" РБ

В Башкирии юнармейцы проведут республиканский слет Фото: штаб "Юнармии" РБ

УФА, 7 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В пятницу, 8 декабря, в уфимском Конгресс-холле состоится республиканский слет «Юнармии» Башкортостана.

Организаторами выступают Министерство молодежной политики и спорта республики, военный комиссариат Башкортостана, Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи РБ, региональное отделение ВВПОД «Юнармия».

В мероприятии примут участие около 300 воспитанников военно-патриотических клубов со всего региона.

В рамках мероприятия состоится церемония принятия лучших школьников республики в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», сообщили организаторы.

«На сегодняшний день юнармейские отделения созданы во всех муниципальных районах и городских округах республики. В ряды движения приняты более пяти тысяч детей в возрасте от восьми до 18 лет. Работа по развитию юнармейского движения, проделанная в 2017 году, позволила нашей республике занять лидирующие позиции в этом направлении. В Центральном военном округе Башкортостан находится по развитию юнармейского движения в четверке лучших субъектов», — рассказал начальник регионального штаба «Юнармии», член Молодежной палаты при Госсобрании — Курултае РБ Арсен Зинатуллин.

Теги: Юнармия, военно-патриотическое воспитание
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