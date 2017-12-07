В столице Башкирии может появиться улица имени создателя памятника Салавату Юлаеву Фото: Олег Яровиков В столице Башкирии может появиться улица имени создателя памятника Салавату Юлаеву Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 дек 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В столице Башкирии может появиться улица имени создателя памятника Салавату Юлаеву, известного скульптора Сосланбека Тавасиева. В этом году самой высокой конной статуе, ставшей символом города и республики, исполнилось полвека.

Конкурсная комиссия Горсовета приступила к рассмотрению заявок. Уфимцы прислали более 100 вариантов названий улиц, скверов, площадей города. Жители столицы предлагают увековечить память легенды мотоспорта Габдрахмана Кадырова, который вошел в историю мотогонок на льду как первый чемпион Европы и чемпион мира. Среди всех трековых гонщиков Габдрахман Кадыров первым завоевал шесть титулов чемпиона мира, и его рекорд на льду продержался 38 лет.

Организатор конкурса — Горсовет Уфы. До 6 декабря принимались заявки от жителей города, которые предлагали варианты названий улиц. Итоги конкурса будут объявлены на XVII заседании Горсовета 13 декабря. Победители будут отмечены призами, но главное: при принятии решения о наименовании улицы депутаты будут указывать автора, предложившего название.