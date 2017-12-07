Жители двух районов Уфы на следующей неделе останутся без воды
Жители двух районов Уфы на следующей неделе останутся без воды Фото: Олег Яровиков
Жители двух районов Уфы на следующей неделе останутся без воды Фото: Олег Яровиков
УФА, 7 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Предприятие «Уфаводоканал» сообщило об очередном отключении воды у потребителей для проведения ремонтных работ на следующей неделе.
Так, в Демском районе 12 декабря с 11 до 19 часов холодная вода будет отключена по следующим адресам:
ул. Минская, 56, 58, 65, 73, 75, 77;
ул. Грозненская, 105, 105а, 107б, 104, 102, 100, 101, 93, 87, 85, 98, 96, 94 кв.1, 2, 92 кв.2, 90;
ул. Киевская, 75, 73, 71, 69, 65 кв.1, 2, 61, 72, 70, 68б, 64;
переулок Минский, 4, 5, 7, 11,17, 19, 21;
ул. Магистральная, 76, 78;
ул. Новороссийская, 3, 4, 5а, 6, 7, 9, 15, 17, 30, 32, 34, 42, 103, 105, 135, 136, 138, 140;
ул. Дюртюлинская, 9.
В Кировском районе 12 декабря с 10 до 20 часов холодную воду отключат на ул. С. Перовской, 29, и ул. Авроры, 2.