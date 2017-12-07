В Уфе каждый желающий может получить бесплатную юридическую помощь Фото: Depositphotos.com В Уфе каждый желающий может получить бесплатную юридическую помощь Фото: Depositphotos.com

УФА, 7 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе каждый желающий может получить бесплатную юридическую помощь. Правовые консультации оказывает юридическая клиника при Башкирской академии государственной службы и управления при Главе РБ. К специалистам можно обратиться по различным отраслям права (трудовые, земельные, имущественные, жилищные споры, вопросы наследования и др.), а также для составления документов правового характера, таких как заявления, жалобы, ходатайства.

Прием осуществляется по предварительной записи. Безвозмездную помощь гражданам оказывают студенты старших курсов юридического факультета БАГСУ под началом своих преподавателей-экспертов.

По словам доцента кафедры предпринимательского, финансового и экологического права БАГСУ Наили Халиловой, которая руководит этой службой юридической помощи с 2013 года, для студентов очной формы обучения прохождение производственной практики на базе юридической клиники является обязательным.

«Умение дать развернутую консультацию предполагает, что студент уже обладает определенным уровнем теоретических знаний в области таких отраслей права, как гражданское, административное, трудовое, налоговое, земельное. Поэтому консультантами выступают только старшекурсники. В начале своей работы они осваивают навыки документооборота и коммуникации. Для консультанта важным является умение установить контакт с обратившимся, задать необходимые вопросы, грамотно зафиксировать и обработать полученную информацию. Затем уже следует непосредственное решение самой правовой проблемы. По завершении обучения в отношении типовых, часто встречающихся, несложных дел состоявшийся консультант уже может делать это самостоятельно, без менторов и кураторов», — отметила Наиля Халилова.

График работы юридической клиники БАГСУ: понедельник, среда, четверг с 15 до 18 часов; вторник, пятница с 15 до 19 часов.

Прием граждан осуществляется во вторник и пятницу с 17 до 19 часов.

Контакты: 450008, РБ, г. Уфа, ул. Цюрупы, 6, к. 106. Телефон: 8 (347) 272-27-06. Электронная почта: yur.сliniсa.bagsu@mail.ru. https://vk.com/public80293950