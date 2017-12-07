Каждый третий житель Башкирии готов уехать из родного города - исследование Фото: Depositphotos.com Каждый третий житель Башкирии готов уехать из родного города - исследование Фото: Depositphotos.com

УФА, 7 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Жители Башкирии достаточно мобильны и готовы переезжать в другие регионы — 36% кандидатов указали в своем резюме «готовность к переезду». Самые мобильные соискатели проживают в Учалах, Сибае, Кумертау, Мелеузе и Октябрьском. Таковы результаты последнего исследования, проведенного HeadHunter.

При этом Уфа заняла одну из последних позиций — это, скорее всего, показывает удовлетворенность жителей условиями работы в городе. Самые высокие показатели готовности к переезду имеют небольшие города республики.

«Что является решающим фактором для переезда? Согласно данным опроса, который ранее проводила Служба исследования HeadHunter о причинах смены места жительства, большинство респондентов не против переехать в другой город, в случае, если они получат заманчивое предложение по работе. 45% из тех, кто решился на переезд ради карьеры, готовы «сорваться с места», только если их зарплата увеличится хотя бы в два раза. 55% опрошенных согласны на переезд, если их новая зарплата повысилась хотя бы в 1,5 раза. Практически каждого третьего заинтересует работодатель, предлагающий более перспективную должность. И только 8% опрошенных можно переманить в другой город компенсацией стоимости аренды жилья», — прокомментировала Ольга Гибадуллина, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.

Наиболее привлекательными для жителей Башкирии городами для переезда являются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Екатеринбург и Казань, а также северные регионы ХМАО и ЯНАО.

Чаще всего города, куда респонденты могли бы перебраться ради работы, выбираются по личным предпочтениям.

Исключение составляют Москва и северные регионы. Сюда респондентов в большинстве случаев привлекает высокий уровень зарплат.