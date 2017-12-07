В Уфе открылось первое кафе для глухонемых и слабослышащих людей Фото: "Джон Сноу" В Уфе открылось первое кафе для глухонемых и слабослышащих людей Фото: "Джон Сноу"

УФА, 7 дек 2017. /ИА «Башинформ», Оксана Федорова/.

В одном из районов столицы Башкирии недавно открылось, на первый взгляд, обычное кафе, названное в честь главного героя «Игры престолов» — «Джон Сноу». Однако если зайти внутрь, то можно понять, что гостями заведения становятся не только обычные люди. Здесь собираются глухонемые и слабослышащие уфимцы и гости города.

«Инклюзивность проекта в том, что персонал — официанты, бармен, знают язык жестов и могут понять любого посетителя, часть сотрудников тоже слабослышащие, — рассказал агентству «Башинформ» владелец кафе «Джон Сноу». — На открытие клуба меня вдохновила моя жена, она слабослышащая. Мы хотели создать клуб, где было бы интересно не только слабослышащим, так как это и так довольно изолированная социальная группа. Поэтому выбрали стилистику клуба по сериалу «Игра престолов» — у него много фанатов, и он нас объединяет».

Руководство кафе не только кормит своих посетителей. В заведении проходят различные вечеринки, формат которых интересен не только обычным гостям, но и людям с нарушением слуха — мемы, фокусы и так далее.