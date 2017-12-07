Башкирия в федеральных СМИ: Путин сказал «да», болото международного значения, страсти по Олимпиаде, неизвестная болезнь Фото: kremlin.ru Башкирия в федеральных СМИ: Путин сказал «да», болото международного значения, страсти по Олимпиаде, неизвестная болезнь Фото: kremlin.ru

УФА, 7 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Владимир Путин является национальным лидером, способным сплотить страну и консолидировать общество», — так прокомментировал РИА Новости глава Башкортостана Рустэм Хамитов заявление президента России о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году. «Полностью поддерживаю решение Владимира Путина участвовать в выборах Президента России в 2018 году. Оно, безусловно, закономерно и ожидаемо жителями Республики Башкортостан. Владимир Владимирович является национальным лидером, способным сплотить страну, консолидировать общество, все народы России», — сказал Хамитов. 6 декабря Путин во время встречи с работниками завода ГАЗ заявил о намерении баллотироваться в президенты в 2018 году.

Тем временем министр спорта Башкирии прокомментировал решение Международного олимпийского комитета об отстранении сборной России от игр в Пхёнчхане. Об этом сообщает «Эхо Москвы». Андрей Иванюта заявил агентству, «что считает решение МОК необъективным» и что «спорт сейчас очень политизирован». «Он высказался за то, чтобы ехать на Олимпиаду и выступать под нейтральным флагом: «Это все-таки их жизнь, и спортсменов, и тренеров, работает целая система. Это в том числе и их заработок, это всё, что они отдают жизни, это спорт. Они ведь на станке не работают, бизнесом не занимаются». 29 спортсменов из Башкирии включены в предварительный список кандидатов в олимпийскую сборную России, напомнили в «Эхо Москвы».

О богатых и нищих жителях Поволжья рассказало ИА REGNUM. «В Приволжском федеральном округе снижаются среднедушевые доходы населения и реальная зарплата, — констатировало агентство со ссылкой на данные Росстата за январь-сентябрь. — Рост доходов выше среднеокружного показателя смогли обеспечить только четыре региона, реальные денежные доходы выросли только в трёх». Среднедушевые денежные доходы населения в сентябре составили 26 071 рубль, что на 0,1% меньше уровня сентября 2016 года. Только в четырёх регионах из 14 доходы населения были выше среднеокружного уровня — в Башкирии, Татарии, Прикамье, Нижегородской области. Самые высокие среднедушевые денежные доходы в Поволжье отмечены в Татарии (32 100 рублей). В группу лидеров вошли также Башкирия (32 007), Пермский край (29 754) и Нижегородская область (29 751). «Самая низкая средняя заработная плата сложилась в Саратовской области (24 183 рубля)».

При этом совсем скоро и богатым, и бедным будут доступны овощи. Как сообщает «Российская газета», дефицит тепличных овощей в России может быть ликвидирован на 90 процентов через пару-тройку лет. «Такое мнение высказал в ходе форума «Теплицы России» глава Минсельхоза Александр Ткачев. Сегодня Россия производит примерно 600-700 тысяч тонн тепличных овощей в год. Стране не хватает еще миллиона тонн». По программе льготного кредитования в ближайшие два-три года построят 650 га теплиц и дополнительно поставят 500 тысяч тонн овощей. Отмечается, что «основным производителем тепличных овощей в России является Краснодарский край, на долю которого приходится 12%. Ставропольский край производит 10% тепличных овощей, Татарстан и Башкортостан — по 6%».

РЕН ТВ поделилось происшествием, произошедшим в башкирском Стерлитамаке. «Троллейбус протаранил легковушку, водитель которой не уступил дорогу электротранспорту». На кадрах видеозаписи видно, как водитель автомобиля сворачивает прямо перед приближающимся троллейбусом. «От резкого торможения один из пассажиров троллейбуса не удержался и, пролетев по всему салону, ударился головой о кабину водителя».

В Москве премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел встречу с главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым, извещает ТАСС. «Встреча проводилась в рамках международного форума «Транспорт России». Ранее премьер провел совещание об итогах реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году, в котором принял участие и глава Башкортостана. Как узнал «Коммерсантъ», на этом форуме Рустэм Хамитов заявил, что «Башкирия планирует перевести на газомоторное топливо до 10% транспорта в течение пяти-семи лет». «Значит, мы на 10% снизим давление на атмосферу в части выбросов от дизельного топлива и бензиновых двигателей, которые сегодня присутствуют»,— отметил он. До 2020 года из бюджета республики на покупку газобаллонной техники планируется направить около 2,5 млрд рублей.

В ТАСС узнали также, что «Минприроды поддерживает инициативу о включении территорий в Ненецком автономном округе, Мурманской области и Республике Башкортостан в список водно-болотных угодий, имеющих международное значение в качестве местообитаний водоплавающих птиц, охраняемых в соответствии с Рамсарской конвенцией. Соответствующее заключение было принято в среду по итогам заседания Общественного совета при Минприроды». В этот список может быть включен башкирский «Аслы-куль».

Лидером по прозрачности госзакупок осталась Москва, констатирует «Российская газета». На втором месте в Национальном рейтинге прозрачности закупок — Татарстан, на третьем — Тамбовская область. Замыкают пятерку лидеров Башкирия и Смоленская область. В аутсайдерах Чукотка, Калмыкия, Карачаево-Черкесия. Как отмечают в РГ, «ситуация в сфере госзакупок улучшилась на порядок после вступления в силу закона №44-ФЗ и многочисленных поправок в него. Все госзаказчики приведены к единому порядку проведения тендеров без учета «местной» специфики, а требования к подаваемым документам теперь однообразны».

Только все стали забывать про ящур, как «Известия» сообщили о новой напасти. «В Башкирии от неизвестной болезни массово гибнет скот, — говорится в материале издания. — Жители Абзелиловского района Башкирии сообщили журналистам, что в местном СПК «Красная Башкирия» за последние два месяца от неизвестной болезни погибли 45 особей племенного скота». Как пояснили в сельсовете, «там более половины поголовья общественного сектора болеет лейкозом. А некоторые говорят даже про такую опасную болезнь, как эмкар». Однако в Абзелиловском территориальном отделе ветеринарного надзора эту информацию не подтвердили.

6 октября в Туймазинском районе Башкирии была выявлена вспышка ящура и введен режим ЧС. Тогда уничтожили 1,7 тысячи голов скота, напоминают «Известия».