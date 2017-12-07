В столице Башкирии –2 градуса. Дует слабый восточный ветер Фото: ИА «Башинформ» В столице Башкирии –2 градуса. Дует слабый восточный ветер Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В столице Башкирии значительно потеплело. По данным Башгидрометцентра, утром 7 декабря в Уфе столбики термометров показывают -2 градуса. Дует слабый восточный ветер.

Днем погода на территории республики может резко ухудшится. Синоптики прогнозируют снег и слабую метель. Ветер с порывами до 17м/с. На отдельных участках автодорог возможно ухудшение видимости, при осадках до 500-1000. Есть вероятность образования снежных заносов и снежного наката.

В связи с ухудшением погодных условий республиканское МЧС распространило экстренное штормовое предупреждение.

Водителям рекомендуется по возможности не выезжать на автотранспорте, если он технически не подготовлен к движению по снежному накату и гололеду, быть предельно внимательными, помнить о соблюдении дистанции и выборе безопасного скоростного режима.