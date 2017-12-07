УФА, 7 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В преддверии международного дня гор, который отмечается 11 декабря, национальный парк «Башкирия» проводит фотофлешмоб и предлагает каждому, кто был или собирается посетить парк, размещать в соцсетях (ВКонтакте, Фэйсбук, Инстаграм или Одноклассники) фотографии, сделанные в горах природного комплекса.

Снимки нужно сопроводить краткой историей о том, где именно, кем и при каких обстоятельствах они были сделаны и пометить хэштегом #ДЕНЬГОРВБАШКИРИИ.

Три лучших снимка выберут 11-12 декабря, авторы получат памятные призы от НП «Башкирия» и сертификаты на конную прогулку по окрестностям села Нугуш. Еще 10 фотоснимков будут опубликованы на страницах парка в социальных сетях.