В Уфе в седьмой раз пройдет Городской слет выпускников детских домов и замещающих семей Фото: Управление по опеке и попечительству г.Уфа В Уфе в седьмой раз пройдет Городской слет выпускников детских домов и замещающих семей Фото: Управление по опеке и попечительству г.Уфа

УФА, 7 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

7 декабря на базе Уфимского государственного колледжа технологии и дизайна пройдет VII Городской слет выпускников детских домов и замещающих семей. Организатором мероприятия выступает Управление по опеке и попечительству администрации столицы совместно с Центром «Семья».

В слете примут участие около 180 активных, инициативных и успешных ребят. На него приглашены талантливые молодые люди, номинанты и стипендиаты главы администрации города, студенты-активисты, а также специалисты, осуществляющие постинтернатное сопровождение выпускников детских домов, и педагоги из учреждений профессионального образования.

Цель Городского слета – профилактика социальной дезадаптации выпускников детских домов. В рамках мероприятия состоится церемония присуждения стипендий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Все ребята смогут получить консультации специалистов Центра содействия занятости молодежи г. Уфы по вопросам трудоустройства, консультации юристов центра «Семья» по защите прав и законных интересов детей-сирот и лиц из их числа. Также на месте будет организована консультационная площадка по вопросам оформления и получения пенсионных выплат с участием Управления Пенсионного фонда РФ в Кировском районе г. Уфы.

Место проведения: ул. Чернышевского,141. Начало мероприятия в 15.00 часов.