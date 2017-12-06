УФА, 6 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфу для съемок детей-сирот приехала съемочная группа телеканала «Россия 1». С 4 по 9 декабря в рамках проекта «Видеопаспорт» она планирует снять 20 видеопаспортов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе и для трансляции в эфире передачи «Когда все дома». Руководитель рубрики «У вас будет ребенок» Елена Кизякова также принимает участие в работе съемочной группы.

Город Уфа с 2015 года сотрудничает с Благотворительным фондом содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей «Видеопаспорт». За два года состоялись съемки уфимских детей-сирот, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и старшего возраста, для рубрики «У вас будет ребенок» передачи Первого канала «Пока все дома», а также для размещения в Общероссийской информационно-поисковой системе для усыновителей «Видеопаспорт». С сентября 2017 года рубрика «У вас будет ребенок» выходит в передаче «Когда все дома» на телеканале «Россия 1».

За период сотрудничества с фондом 105 видеопаспортов уфимских детей-сирот были размещены на сайте проекта «Видеопаспорт», 10 сюжетов показано в эфире федеральных каналов, сообщили в Управлении по опеке и попечительству города. В настоящее время 59 детей-сирот обрели новые семьи, с 4 – знакомятся потенциальные родители. Таким образом, 60% детей-сирот, принявших участие в проекте, устроены в семьи граждан или находятся на стадии устройства.