Уфимская модель София Сулейманова поборется за звание «World Miss University-2017» Фото: модельное агентство «Мисс Башкортостан»





Уфимская модель София Сулейманова поборется за звание «World Miss University-2017» Фото: модельное агентство «Мисс Башкортостан»

УФА, 6 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Уфимская модель принимает участие в главном студенческом конкурсе красоты планеты «World Miss University-2017» («Мисс университет мира-2017»). Конкурс стартовал 5 декабря в Королевстве Камбоджа и продлится до 23 декабря. На участие в нем заявлены красавицы более чем из 90 стран.

Республику Башкортостан на конкурсе представит студентка Башкирского государственного аграрного университета, воспитанница модельного агентства «Мисс Башкортостан» София Сулейманова. Девушке 19 лет, она прекрасно поет, активно участвует в жизни своего университета, хорошо учится и свободно владеет английским языком, сообщается в официальной группе модельного агенства «ВКонтакте».