В Уфе очевидцы сообщили о накренившемся строительном кране Фото: Служба спасения 112

В Уфе очевидцы сообщили о накренившемся строительном кране Фото: Служба спасения 112

УФА, 6 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Сегодня днем в столичную Службу спасения 112 поступило сообщение о том, что на улице Тихорецкой подъемный кран накренился и уперся в строящийся дом. На место выехал заместитель начальника Управления гражданской защиты по Октябрьскому району Уфы.

По прибытии выяснилось, что кран накренился не случайно — эту меру применили специально. По данным Службы спасения 112, 2 декабря здесь производился демонтаж башенного крана. Для того чтобы исключить риск свободного перемещения оборудования из-за шквалистого ветра, он был зафиксирован тросами за бетонные конструкции здания. По словам собственника крана, в течение двух дней планируется вернуть его в исходное положение.

«Угрозы для жизни и здоровья людей нет», — уточнили спасатели.