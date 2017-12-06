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6 декабря Среда

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В Уфе очевидцы сообщили о накренившемся строительном кране

ОБЩЕСТВО

В Уфе очевидцы сообщили о накренившемся строительном кране

Фото: Служба спасения 112

В Уфе очевидцы сообщили о накренившемся строительном кране

Фото: Служба спасения 112

УФА, 6 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Сегодня днем в столичную Службу спасения 112 поступило сообщение о том, что на улице Тихорецкой подъемный кран накренился и уперся в строящийся дом. На место выехал заместитель начальника Управления гражданской защиты по Октябрьскому району Уфы.

По прибытии выяснилось, что кран накренился не случайно — эту меру применили специально. По данным Службы спасения 112, 2 декабря здесь производился демонтаж башенного крана. Для того чтобы исключить риск свободного перемещения оборудования из-за шквалистого ветра, он был зафиксирован тросами за бетонные конструкции здания. По словам собственника крана, в течение двух дней планируется вернуть его в исходное положение.

«Угрозы для жизни и здоровья людей нет», — уточнили спасатели.

Теги: Служба спасения 112
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