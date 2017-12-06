УФА, 6 дек 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане торжественно откроют два бюста и обелиск Воинской Славы в Архангельском и Кармаскалинском районах. Церемония открытия состоится 9 декабря при участии представителей Российского военно-исторического общества.

Бюсты в рамках программы Российского военно-исторического общества по увековечению памяти о Героях Советского Союза времен Великой Отечественной войны будут установлены на малой родине героев — в селе Валентиновка Архангельского района — Герою Советского Союза, маршалу авиации Ивану Пстыго и в селе Подлубово Кармаскалинского района — Герою Советского Союза Ивану Полунину.

В селе Узунларово Архангельского района в рамках программы Российского военно-исторического общества по восстановлению и созданию единообразных памятников воинам, павшим на полях сражений Великой Отечественной войны, будет установлен обелиск Воинской Славы.

В мероприятиях примут участие председатель Регионального отделения РВИО, председатель Государственного Собрания – Курултая Башкортостана Константин Толкачев, заместитель исполнительного директора РВИО Петр Поройков, депутат Государственной Думы, председатель Совета Регионального общественного Фонда поисковых отрядов РБ Ильдар Бикбаев, первый заместитель министра культуры республики Валентина Латыпова, главы администраций Архангельского и Кармаскалинского районов — Александр Комзалов и Фанзиль Чингизов, ветераны войны и труда, родственники Героев Советского Союза маршала И.И. Пстыго и И.А. Полунина и другие почетные гости.