В Уфе в крупном торговом комплексе установили автоматический дефибриллятор Фото: пресс-служба Минздрава РБ В Уфе в крупном торговом комплексе установили автоматический дефибриллятор Фото: пресс-служба Минздрава РБ

УФА, 6 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Прибор, способный спасти жизнь человека при сердечном приступе, — новейшую модель автоматического наружного дефибриллятора, первого в Башкирии установили сегодня, 6 декабря, в Уфе в торговом комплексе «Центральный».

Аппарат предназначен для реанимирования больного при внезапной остановке сердца до приезда скорой помощи.

«Восстановить сердечный ритм возможно только в первые 5-6 минут. Поэтому для спасения жизни человека крайне важно, чтобы помощь была оказана в самые кратчайшие сроки, еще до приезда скорой», — пояснила главный кардиолог Минздрава РБ, главный врач Республиканского кардиоцентра Ирина Николаева.

По ее словам, в дальнейшем такие аппараты планируется разместить в Уфе и в других местах массового пребывания людей — автовокзале, железнодорожном вокзале, торговых центрах.

«Автоматический дефибриллятор очень легок в использовании. Обучить пользоваться им можно буквально за час. Мы сегодня можем обучить любого желающего работать на этом аппарате», — отметила Ирина Николаева.

В пресс-службе Минздрава РБ добавили, что шесть врачей-реаниматологов кардиоцентра в ноябре текущего года прошли обучение по курсу подготовки инструкторов по базовой реанимации и автоматической наружной дефибрилляции. Они обучили правилам оказания первой помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях и работе на автоматическом наружном дефибрилляторе 18 сотрудников крупных уфимских учреждений, не имеющих медицинского образования. Сегодня в ходе мероприятия им были вручены сертификаты Европейского совета по реанимации.

Проект «Экстренная помощь доступна всем» реализуется в Башкортостане по инициативе Республиканского кардиологического центра при поддержке Министерства здравоохранения РБ. Он направлен на усиление мер по снижению смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе от внезапной сердечной смерти.

По данным статистики, из-за внезапной остановки сердца ежегодно умирают более 300 тысяч россиян. При остановке сердца вне стационара шансы выжить составляют не более 5%. Установка автоматических наружных дефибрилляторов в местах массового скопления людей, оснащение ими служб экстренного реагирования (полиция, пожарные подразделения), а также обучение людей немедицинских профессий по оказанию первой помощи позволяет своевременно начать реанимацию и таким образом спасти жизнь человека.