УФА, 6 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Студент Уфимского государственного авиационного технического университета Руслан Уразбахтин удостоен персональной стипендии имени Юрия Маслюкова.

В этом году среди пяти стипендиатов помимо представителя УГАТУ, также обучающиеся еще четырех ведущих вузов России: Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Волгоградский государственный университет, Новосибирский государственный технический университет, уточнили в пресс-центре авиационного университета.

Справка. Персональная стипендия имени Ю.Д. Маслюкова назначается студентам вузов, обучающимся по образовательным программам, обеспечивающим подготовку кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса. В 2011 году был подписан Указ об увековечении памяти бывшего вице-премьера страны Юрия Маслюкова – его именем названы улицы и учреждена стипендия для студентов российских вузов. В последние годы Юрий Маслюков возглавлял Комитет по промышленности Государственной Думы РФ.