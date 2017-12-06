УФА, 6 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

7 декабря в столице Башкирии состоится Фестиваль двух турниров в области публичных выступлений. Самая масштабная дискуссионная площадка республики в очередной раз объединит сильнейших молодых представителей региона. Мероприятие пройдет в уфимском Дворце молодежи. Начало — в 11 часов.

Фестиваль является региональным отборочным этапом Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов. В течение дня параллельно во Дворце молодежи пройдут две крупнейших дискуссионных площадки 2017 года: VI Республиканский турнир по парламентским дебатам и II Республиканский турнир по управленческим поединкам.

Организаторы мероприятия — Региональная общественная организация развития молодежных инициатив «Лига молодежной политики» Башкортостана, Министерство молодежной политики и спорта РБ, Башкирский государственный аграрный университет, Молодежная общественная палата при Госсобрании РБ, Профсоюзная организация студентов и аспирантов Башкирского государственного аграрного университета и Социальная лаборатория ThinkUP.Social.

Принять участие в турнире по парламентским дебатам могут команды в составе трех человек от вузов и ссузов республики. Возраст участников — от 18 до 25 лет. Участие в турнире по управленческим поединкам при тех же возрастных критериях является индивидуальным.

Оценивать участников будет компетентное жюри, в состав которого войдут представители органов государственной власти, медиа-среды и научно-экспертного сообщества региона.

«Фестиваль двух турниров проводится нами во второй раз, он стал успешной площадкой по выявлению молодых ораторов с новыми идеями. Именно эти ребята в дальнейшем интегрируются в молодежную политику и общественную жизнь региона, становясь новыми лидерами общественного мнения. В этом году мы несколько изменили формат проведения турнира по парламентским дебатам, максимально приблизив его основные туры к правилам, применяемым на Интеллектуальной олимпиаде Приволжского федерального округа. Подготовка к мероприятию в самом разгаре, ораторская трибуна республики готова открывать новые имена», — рассказал руководитель «Лиги молодежной политики» Вито Сабиров.