Зимние каникулы у школьников Башкирии в 2018 году: когда и сколько? Фото: Олег Яровиков Зимние каникулы у школьников Башкирии в 2018 году: когда и сколько? Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Зимние каникулы в школах Башкортостана продлятся с 30 декабря по 14 января. Только один раз в году каникулы школьников совпадают с выходными их родителей. Наверное, поэтому этот период времени и считается самым долгожданным и незабываемым.

Если учебный процесс школьников проходит по триместрам, дата новогодних выходных окажется немного другой.

Первоклассникам выделяется дополнительная неделя каникул в феврале: обычно с 19 по 25.

Итак, работающие граждане в зимние месяцы 2018 года будут отдыхать 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы; 7 января — Рождество Христово. В феврале — с 23 (День защитника Отечества) по 25.