Уфа: как улучшали физиономию города Фото: Книжная палата РБ

Уфа: как улучшали физиономию города Фото: Книжная палата РБ

УФА, 6 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

О первых шагах по благоустройству и улучшению физиономии столицы республики рассказала газета «Красная Башкирия» в декабре 1929 года. Перепланировка сада имени Якутова и новый водопровод. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати РБ.

«Технический аппарат Башглавкомхоза, по поручению горсовета, составляет проект перепланировки Якутовского сада», — информировала газета. На расширенной территории сада намечалось строительство Дворца труда и общественной столовой. В планах — изменить «общую физиономию сада». В частности, «в северной части Якутовского сада вокруг Солдатского озера горсовет предполагает в будущем устроить зоопарк с дикими животными фауны Урала и Приуралья», — делится издание.

Так как вопрос о постройке нового Дворца труда железнодорожников оставался неразрешенным, под него предлагалось «использовать здание дома Ленина, сделав при этом помещении соответствующий пристрой».

Также газета сообщила, что «Главкомхоз РСФСР дал согласие на отпуск 100 000 рублей для проведения подготовительных работ по сооружению в Уфе нового водопровода». Уточняется, что средства будут отпущены только при своевременном предоставлении технических проектов водопровода. Однако этих денег было явно недостаточно даже для подготовительных работ, так как общая стоимость водопровода оценивалась в 2 500 000 рублей. В связи с этим вопрос о финансировании проекта ставился перед правительством РСФСР. Работы по сооружению уфимского водопровода планировали начать в 1931 году.

«В связи с культурно-экономическим ростом Уфы с весны 1930 года будет приступлено к горизонтальным съемкам города», — продолжает газета. Съемка производилась с целью составления проекта перепланировки города для его планового расширения. В издании уточняют, что «при разработке проекта перепланировки Уфы будет учтено расширение города в связи с постройкой новой железной дороги Уфа — Оренбург и Черниковского промкомбината». Это требовалось для заселения новых районов на окраинах и в пригороде Уфы.

Проект перепланировки призван был сыграть большую роль также в развитии автомобильного движения и постройке трамвайной линии в городе. На проведение съемок горизонтального сечения Уфы в 1929-30 годах из городского бюджета было отпущено 25 000 рублей.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.