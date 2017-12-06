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6 декабря Среда

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Жителей Башкирии предупредили о затрудненном движении транспорта из-за снегопада на трассе в Самарской области

ОБЩЕСТВО

Жителей Башкирии предупредили о затрудненном движении транспорта из-за снегопада на трассе в Самарской области Фото: автор

Жителей Башкирии предупредили о затрудненном движении транспорта из-за снегопада на трассе в Самарской области Фото: автор

УФА, 6 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жители Башкортостана днем 6 декабря получили SMS-оповещение от МЧС. Ведомство предупреждает, что на территории Самарской области, на участке ФАД М-5 «Урал» — от населенного пункта Большая Рязань микрорайона Сызранский до города Октябрьска затруднено движение транспорта.

Водителям следует заранее планировать маршрут и быть осторожными. В случае необходимости следует звонить по телефонам: «01», «101», «112».

ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФКУ «Поволжуправтодор» сообщает, что дорожные службы из-за продолжающегося снегопада продлили до вечера среды введенное ранее ограничение на движение грузового транспорта в Самарской области. На федеральных дорогах для уборки снега задействованы 110 единиц специализированной техники.

Теги: снегопад, ограничение движения, МЧС
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