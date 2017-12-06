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6 декабря Среда

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Стало известно, где будут учиться ученики уфимской школы №44 во время ремонта

ОБЩЕСТВО

Стало известно, где будут учиться ученики уфимской школы №44 во время ремонта Фото: автор

Стало известно, где будут учиться ученики уфимской школы №44 во время ремонта Фото: автор

УФА, 6 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

1 января уфимская средняя общеобразовательная школа №44 закрывается на масштабную реконструкцию. Ровно один год ее ученики будут получать знания в четырех близлежащих школах города.

Начальное звено (1, 2, 3 и 4 классы) распределено в школу №41; среднее звено (5, 6, 7, 8, 9 классы) — в школу №100 и учащиеся старших классов (10, и 11) — в Центр образования №15.

Администрациям Советского и Кировского районов, на территории которых находятся вышеназванные школы, поручено провести необходимые подготовительные мероприятия по приему и организации образовательного процесса, обеспечить безопасность обучающихся, необходимые условия труда для учителей, контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм.

Говоря о школе №44, можно отметить, что подготовительные работы уже начались. В настоящее время рабочие сносят ангары, роют котлован, прокладывают подземную теплотрассу и расчищают стройплощадку.

Реконструкция основных корпусов и строительство новых будут идти параллельно, что значительно сократит время ремонтных работ.

После завершения всех работ число обучающихся в СОШ №44 увеличится в два раза, дети будут обучаться в одну смену.

Теги: образование, школы, уфимская школа№44
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