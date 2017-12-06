Республика Башкортостан вошла в 20-ку лидеров Национального туристического рейтинга России Фото: Олег Яровиков Республика Башкортостан вошла в 20-ку лидеров Национального туристического рейтинга России Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 дек 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

По итогам Национального туристического рейтинга-2017 Башкортостан вошел в первую 20-ку, заняв 11 место (82,2 балла). Республика улучшила свой показатель, опередив Татарстан (80 баллов) и Калининградскую область (79,5 балла).

Такие данные обнародовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России». Это уже третье исследование, посвященное туристической привлекательности регионов РФ, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов. Лидерами рейтинга являются Краснодарский край, Москва и Московская область, Республика Крым и Санкт-Петербург. Опережают республику также Ставропольский край, Алтайский край, Нижегородская область, Приморский край, Свердловская область.

Критериями для оценки туристической привлекательности российских регионов, их туристического потенциала и популярности среди отечественных и иностранных туристов являются уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, значимость туристической отрасли в экономике региона, его туристская уникальность, экологическая и криминальная обстановка, продвижение туристического потенциала региона в информационном пространстве.

Директор филиала Российской гостиничной ассоциации в Республике Башкортостан Александр Федоров отметил, что основные посетители отелей в Уфе — это бизнесмены и командировочные, приезжающие в город по работе, в том числе для посещения выставок и форумов.

«В этом году в Башкирии прошли крупные мероприятия: «Курортный сабантуй», Фестиваль башкирского меда, фестиваль «Бирское яблоко», «Башкортостан новогодний, удивительный». Все вышеназванные мероприятия сопровождались деловой программой и рекламно-информационными турами для представителей туриндустрии других регионов, — говорит эксперт. — В части крупных деловых мероприятий можно выделить III форум малого предпринимательства стран ШОС и БРИКС, Форум гостеприимства и туриндустрии, создание и развитие ТРК «Бурзянский», природный парк «Аслы-Куль», запуск скоростного поезда «Легенда Урала».

Александр Федоров говорит, что регион пока недостаточно узнаваем на туристической карте России и в мире, не хватает сплоченности и интереса организаций туриндустрии в продвижении своего региона.