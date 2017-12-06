Башкирия в федеральных СМИ: Об объединении регионов; заём потратили, а центры не создали; компенсация за смерть Фото: Depositphotos.com Башкирия в федеральных СМИ: Об объединении регионов; заём потратили, а центры не создали; компенсация за смерть Фото: Depositphotos.com

УФА, 6 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Заём от банка потратили, а центры в Татарии и Башкирии не создали», под таким заголовком вышел материал в ИА REGNUM.«Проверка Счётной палаты РФ, проведённая с целью контроля за использованием средств займа Международного банка реконструкции и развития на проект «Развитие системы государственной регистрации прав на недвижимость», выявила нарушения в Татарии и Башкирии. В частности, запланированное создание двух макрорегиональных центров на базе управлений Росреестра республик не состоялось, но «всё оборудование и программное обеспечение для их функционирования в полном объёме по указанному контракту были поставлены». Общая сумма затрат на него превысила 94,889 млн рублей», — передаёт агентство. Центры не созданы, но товары и услуги в Управление Росреестра по Татарии были поставлены на 50,155 млн рублей, а оставшаяся сумма ушла на аналоги в Башкирию, выявили аудиторы.

Тему Башкирии и Татарии REGNUM продолжает в статье, рассказывающей о встрече полпреда президента России в ПФО Михаила Бабича со СМИ округа. В числе прочего полпред прокомментировал информацию об объединении двух регионов. Он отметил, что «регионам необходимо дать толчок для развития, но точно не за счет объединения Татарии и Башкирии». «Всегда любое укрупнение происходит по принципу присоединения слабого к сильному. Когда же речь идет про два крупных мощных региона, то в этом никакого смысла нет», — полагает Бабич».

Как сообщает RT, девять СМИ, действующих на территории России, Минюст РФ решил внести в список иноагентов. Среди них «Голос Америки», татаро-башкирская служба «Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии»… «Госдеп научил нас, что закон об иноагентах служит исключительно светлым идеалам транспарентности. Вы не знали, что эти СМИ, одно из которых пытается убедить население Крыма вернуться на Украину, другое окучивает татар и башкир, третье — кавказцев, а недавно открытое четвёртое взялось за Сибирь, финансирует Госдеп? Теперь знаете», — прокомментировала решение Минюста главный редактор RT.

Дмитрий Медведев отметил рост роли третейского разбирательства в разрешении корпоративных споров, сообщил ТАСС и процитировал приветствие премьер-министр России участникам конференции «Международный коммерческий арбитраж в России и мире: тенденции развития и современная практика». «Роль Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате России трудно переоценить… Созданные в этом году первые отделения Международного коммерческого арбитражного суда в Ростове-на-Дону, Уфе, Иркутске и Казани уже показали свою эффективность», — говорится в приветствии.

«Известия» узнали трагическую новость о том, что «Следственные органы в Татарстане организовали доследственную проверку по факту гибели мужчины на территории завода «Танеко» в Нижнекамске. По предварительным данным, он погиб в результате падения с высоты одного из зданий на территории предприятия». Погибшим оказался 25-летний уроженец Башкортостана.

О другой трагедии рассказало «РИА Новости». «Ученица 11 класса потеряла сознание и скончалась до приезда скорой помощи в школе башкирского города Нефтекамск», — говорится в материале и уточняется, что школьница «состояла на учете в поликлинике в связи с имевшимися заболеваниями». Об этом сообщили также «Федеральное агентство новостей», РЕН ТВ, Пятый Канал. Последний еще продемонстрировал, как в Нефтекамске укладывают асфальт. «Местный житель снял на видео коммунальщиков, которые кладут асфальт прямо на свежевыпавший снег. По мнению специалистов, это является грубейшим нарушением технологии ремонта дорог».

ТАСС сообщает, что власти Башкирии намерены увеличить въездной турпоток из Ирана в республику. «Соответствующее соглашение о взаимном сотрудничестве в сфере въездного туризма подписали Госкомитет РБ по предпринимательству и туризму и Ассоциация туроператоров Ирана». «"Иран для нас становится стратегическим партнером в туризме. Эта страна, близкая нам по духу, культуре", — отметили в правительстве Башкирии».

«Учалинский районный суд Башкирии обязал центральную городскую больницу выплатить 200 тыс. рублей компенсации морального вреда родственнице пациента, умершего, не дождавшись оказания медицинской помощи, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Верховного суда республики». Пьяный мужчина был доставлен в больницу и оставлен «под динамическим наблюдением». Однако санитар вывел пациента за пределы больницы и бросил на землю. «"Позднее мужчина скончался. В ходе судебных разбирательств судом была назначена экспертиза по вопросу неоказания медицинской помощи погибшему", — отметил собеседник агентства».

Также башкирских чиновников заподозрили в бездействии при закупке препаратов тяжелобольным детям. Как стало известно «Коммерсанту», Следственный комитет РФ «возбудил уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц правительства и минздрава Башкирии. Они подозреваются в халатности, выразившейся в отказе закупать за бюджетный счет дорогостоящие препараты для лечения тяжелобольных детей». Уголовное дело возбудили по заявлению родителей двоих детей, страдающих мукополисахаридозом второго типа (синдромом Хантера): в 2009–2017 годах возникли перебои с обеспечением их лекарством «Элапраза», — говорится в материале.

«Аргументы и факты» информируют, что генсек комитета Международных детских игр Ричард Смит прибудет в Уфу, чтобы «оценить степень готовности объектов к проведению в городе 53-х Летних Международных детских игр 2019 года».