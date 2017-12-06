Жителей Башкирии предупреждают о возможных сбоях электроснабжения Фото: Олег Яровиков Жителей Башкирии предупреждают о возможных сбоях электроснабжения Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В связи с ухудшением погодных условий в Республике Башкортостан возрастает риск нарушений электроснабжения потребителей. На проводах и тросах воздушных линий электропередачи возможно интенсивное гололедообразование, обрыв проводов, предупреждают в Минэнерго России.

В ведомстве отмечают, соответствующие аварийные службы электросетевого комплекса приведены в режим повышенной готовности, постоянно проводятся обходы и объезды трасс ЛЭП с целью оперативного выявления и устранения критических ситуаций, увеличено число входных каналов контакт-центров электросетевых организаций с целью оперативного получения информации о нарушениях электроснабжения непосредственно от потребителей.

Для наиболее оперативного выявления и последующего устранения нарушений электроснабжения жителей республики просят незамедлительно сообщать о фактах нарушений по телефонам горячих линий: 8-800-50-60-007 – с мобильных, 0-800-50-60-007 – со стационарных или по номеру — 8-347-279-73-59 (ООО «Башкирэнерго»).