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В эти дни в Башкирии пройдут профилактические рейды ГИБДД

ОБЩЕСТВО

В эти дни в Башкирии пройдут профилактические рейды ГИБДД Фото: Ксения Калинина

В эти дни в Башкирии пройдут профилактические рейды ГИБДД Фото: Ксения Калинина

УФА, 6 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии продолжается профилактическая операция ГИБДД республики «Пешеход». Сотрудники Госавтоинспекции проводят целенаправленную работу по выявлению нарушений административного законодательства, допускаемых как самими пешеходами, так и водителями автотранспорта.

«Нередко дорожно-транспортные происшествия происходят именно по вине переходящих улицу, а не тех, кто за рулем. Люди, игнорируя красный свет, также могут спровоцировать серьезную аварию. Будьте внимательны и аккуратны», — предупреждают автоинспекторы.

Основная цель проводимых мероприятий — снизить количество ДТП с пешими участниками дорожного движения.

Теги: рейды ГИБДД
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