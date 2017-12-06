В эти дни в Башкирии пройдут профилактические рейды ГИБДД Фото: Ксения Калинина В эти дни в Башкирии пройдут профилактические рейды ГИБДД Фото: Ксения Калинина

УФА, 6 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии продолжается профилактическая операция ГИБДД республики «Пешеход». Сотрудники Госавтоинспекции проводят целенаправленную работу по выявлению нарушений административного законодательства, допускаемых как самими пешеходами, так и водителями автотранспорта.

«Нередко дорожно-транспортные происшествия происходят именно по вине переходящих улицу, а не тех, кто за рулем. Люди, игнорируя красный свет, также могут спровоцировать серьезную аварию. Будьте внимательны и аккуратны», — предупреждают автоинспекторы.

Основная цель проводимых мероприятий — снизить количество ДТП с пешими участниками дорожного движения.