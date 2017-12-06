Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.69 ↓

EUR 69.63 ↑

6 декабря Среда

Уфа   °

В столице Башкирии -5 градусов, осадков не наблюдается

ОБЩЕСТВО

В столице Башкирии -5 градусов, осадков не наблюдается Фото: Ксения Калинина

В столице Башкирии -5 градусов, осадков не наблюдается Фото: Ксения Калинина

УФА, 6 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Утром 6 декабря столбики термометров в Уфе опустились до -5 градусов, осадков не наблюдается.

Однако, по прогнозам синоптиков, днем большая часть республики, в том числе и столица Башкортостана, окажется под влиянием атмосферного фронта, несущего влажные снегопады. На юго-восток региона снеговые тучи не пропустит задержавшийся там антициклон. Температура воздуха ночью составит -3,-8, днем будет 0,-5.

Теги: погода
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть