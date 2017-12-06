В столице Башкирии -5 градусов, осадков не наблюдается
В столице Башкирии -5 градусов, осадков не наблюдается Фото: Ксения Калинина
В столице Башкирии -5 градусов, осадков не наблюдается Фото: Ксения Калинина
УФА, 6 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
Утром 6 декабря столбики термометров в Уфе опустились до -5 градусов, осадков не наблюдается.
Однако, по прогнозам синоптиков, днем большая часть республики, в том числе и столица Башкортостана, окажется под влиянием атмосферного фронта, несущего влажные снегопады. На юго-восток региона снеговые тучи не пропустит задержавшийся там антициклон. Температура воздуха ночью составит -3,-8, днем будет 0,-5.