Активисты ОНФ считают, что более 20 дворов в уфимском Сипайлово находятся в неудовлетворительном состоянии Фото: пресс-служба ОНФ по РБ



Активисты ОНФ считают, что более 20 дворов в уфимском Сипайлово находятся в неудовлетворительном состоянии Фото: пресс-служба ОНФ по РБ

УФА, 6 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Активисты ОНФ осмотрели более 20 дворов в уфимском Сипайлово на предмет вхождения их в программу благоустройства городской среды и сочли, что все они находятся в неудовлетворительном состоянии.

«К сожалению, жители осмотренных дворов не подали заявку на 2018 году на участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» и пока не собираются это делать и в будущем. В этой связи мы считаем, что необходимо расширить механизмы вовлечения граждан в программу благоустройства, – отметил активист регионального отделения ОНФ Радис Какгарманов. – Мы провели несколько встреч с жителями, объяснили им, что состояние дворов зависит прежде всего от их активного участия в программах по благоустройству. Рассказали, как правильно провести собрание и как подать заявку на участие в программе. Надеемся, что в следующем году, после наших разъяснений, жители все же примут участие в программе».

Всего в этом году в программе участвовало 416 дворовых территорий в республике. Активисты ОНФ в Башкортостане продолжают вести мониторинг реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и контроль соответствия выполненных работ с заявленными проектами, подготовленными с учетом пожеланий жителей.