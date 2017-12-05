В Уфе тренинг американского бизнес-тренера Брайана Трейси был организован с нарушением Фото: скрин видео ГТРК «Башкортостан». В Уфе тренинг американского бизнес-тренера Брайана Трейси был организован с нарушением Фото: скрин видео ГТРК «Башкортостан».

УФА, 5 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе тренинг известного американского бизнес-тренера Брайана Трейси был организован с нарушением, выяснили сотрудники миграционной службы. ГТРК «Башкортостан» сообщает, что мотивационному спикеру пришлось пройти процедуру снятия отпечатков пальцев, подписать протокол об административном правонарушении и заплатить штраф в две тысячи рублей.

Брайан Трейси — автор более 70 книг по продажам, тайм-менеджменту, личной эффективности, лидерству и саморазвитию.

Напомним, 26 ноября в башкирской столице прямо во время семинара полицейскими был задержан другой известный международный бизнес-тренер Аллан Клейнханс. В отношении него был составлен административный протокол за нарушение миграционного законодательства. Советский районный суд оштрафовал иностранца на сумму в 5000 рублей.

Ранее в Уфе также был задержан основатель НЛП-практик, американский тренер Фрэнк Пьюселик.