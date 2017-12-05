УФА, 5 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Магистрантка второго года обучения Башкирского государственного университета Динара Каримова удостоена персональной стипендии имени А.А Вознесенского на 2017/18 год. Она прошла отбор в числе других девяти студентов со всей России, уточнили в пресс-центре вуза.

Данную стипендию назначают студентам, изучающим журналистику и литературу. Среди критериев отбора: очное обучение на бюджетном отделении вуза, высокие академические показатели, опубликованное литературное произведение, опубликованное научное произведение, победы и призовые места в олимпиадах и конкурсах различного уровня.

Справка. Андрей Андреевич Вознесенский — поэт, прозаик, публицист, творчество которого не знает времени и имеет непреходящее значение, а вклад в отечественную культуру настолько велик, что после смерти этого выдающегося человека его именем была названа персональная стипендия. Ее обладателями могут стать всего десять студентов высших учебных заведений.