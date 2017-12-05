Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.99 ↑

EUR 69.91 ↓

5 декабря Вторник

Уфа   °

Студентка Башкирии удостоена персональной стипендии имени Андрея Вознесенского

ОБЩЕСТВО

УФА, 5 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Магистрантка второго года обучения Башкирского государственного университета Динара Каримова удостоена персональной стипендии имени А.А Вознесенского на 2017/18 год. Она прошла отбор в числе других девяти студентов со всей России, уточнили в пресс-центре вуза.

Данную стипендию назначают студентам, изучающим журналистику и литературу. Среди критериев отбора: очное обучение на бюджетном отделении вуза, высокие академические показатели, опубликованное литературное произведение, опубликованное научное произведение, победы и призовые места в олимпиадах и конкурсах различного уровня.

Справка. Андрей Андреевич Вознесенский — поэт, прозаик, публицист, творчество которого не знает времени и имеет непреходящее значение, а вклад в отечественную культуру настолько велик, что после смерти этого выдающегося человека его именем была названа персональная стипендия. Ее обладателями могут стать всего десять студентов высших учебных заведений.

Теги: образование, БашГУ, стипендии
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть