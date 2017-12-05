УФА, 5 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского назвали самые депрессивные субъекты РФ. По данным ученых, чаще всего люди страдают депрессией в Сибири, а реже — на Северном Кавказе.

В частности, в 2016 году в Сибирском федеральном округе зафиксированы 96,6 случая на 100 тысяч населения. Далее идут Центральный федеральный округ с показателем 87,1 случая на 100 тысяч населения, Южный федеральный округ с 73,1 случая. А вот на Северном Кавказе — всего 34,9 случая, сообщают «Известия».

В остальных округах, в том числе в ПФО, а соответственно и в Башкортостане, заболеваемость депрессией ниже средней по России. В 2012-2016 годах этот показатель снизился на 8,5%.

Специалисты отмечают, что причиной расстройства могут быть как внешние, так и внутренние факторы. Причиной могут быть травмирующие обстоятельства, тяжелая беременность, роды, болезни в детстве, физические и моральные травмы. Ученые отмечают, что в 60% случаев на развитие депрессии влияет плохая экология, а число незарегистрированных больных может в три-четыре раза превышать данные официальной статистики.