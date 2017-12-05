В столице Башкирии выбраны главные площади для новогодних гуляний Фото: Олег Яровиков В столице Башкирии выбраны главные площади для новогодних гуляний Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Для новогодних гуляний в башкирской столице подготовят две основные площадки. Это елка на площади имени Ленина и елка на площади перед Конгресс-холлом. Именно здесь разместятся ледовые городки, горки, лабиринты, фигуры сказочных героев и символа наступающего года — собаки.

На площади имени Ленина уже установлена 30-метровая зеленая лесная красавица из Благовещенского района. В ближайшие дни главный атрибут празднования Нового года появится и на площади перед Конгресс-холлом. Всего на придомовых территориях многоквартирных домов Уфы планируется установить 64 новогодние елки и столько же ледовых горок.

Кроме того, каждый из районов башкирской столицы украсит своя, центральная елка.