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В столице Башкирии выбраны главные площади для новогодних гуляний

ОБЩЕСТВО

В столице Башкирии выбраны главные площади для новогодних гуляний Фото: Олег Яровиков

В столице Башкирии выбраны главные площади для новогодних гуляний Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Для новогодних гуляний в башкирской столице подготовят две основные площадки. Это елка на площади имени Ленина и елка на площади перед Конгресс-холлом. Именно здесь разместятся ледовые городки, горки, лабиринты, фигуры сказочных героев и символа наступающего года — собаки.

На площади имени Ленина уже установлена 30-метровая зеленая лесная красавица из Благовещенского района. В ближайшие дни главный атрибут празднования Нового года появится и на площади перед Конгресс-холлом. Всего на придомовых территориях многоквартирных домов Уфы планируется установить 64 новогодние елки и столько же ледовых горок.

Кроме того, каждый из районов башкирской столицы украсит своя, центральная елка.

Теги: Новый год, елка
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