УФА, 5 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе пройдет новогодняя фотосессия для пожилых людей. Это будет некоммерческий проект, направленный на популяризацию активного долголетия и привлечение внимания к проблемам пожилых людей, оказание им моральной поддержки, сообщается на сайте организатора — Автономной некоммерческой организации Центр социальных технологий «Ломая барьеры».

Планируется, что фотосъемки пройдут в Уфимском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Для реализации проекта организаторам необходимо приобрести фоторамки на сумму около восьми тысяч рублей. Неравнодушные уфимцы могут помочь в этом организаторам. Для этого достаточно отправить SMS на номер 3443 со словом «ЛБ» и указанной цифрой суммы (после пробела).

Идея о необычном новогоднем подарке для пожилых пришла к известному продюсеру фотопроектов Лэйсэн Муртазиной. На своей странице в социальной сети она написала: «Есть у меня желание сделать фотосессию для пожилых людей из дома пенсионеров как подарок на Новый год. И очень хочу сделать фотосессию о любви людей, которые встретились и поженились уже в пенсионном возрасте».