В Башкирии студентам из малоимущих семей вернули социальные стипендии Фото: Олег Яровиков В Башкирии студентам из малоимущих семей вернули социальные стипендии Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане на социальную стипендию могут рассчитывать малоимущие студенты из полных семей.

Вступившие с 1 января текущего года изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ограничили право на получение социальной стипендии студентов из полных семей.

Если до вступления в силу указанных изменений государственная социальная стипендия, выплачиваемая образовательными организациями, предоставлялась студенту на основании справки, подтверждающей отнесение семьи к категории «малоимущий», то, согласно изменениям в федеральный закон, на социальные стипендии с 1 января 2017 года могли претендовать исключительно получатели государственной социальной помощи. В Башкортостане такое право имели только многодетные и неполные малоимущие семьи. Сейчас, после принятия данного законопроекта, на государственную соцпомощь могут рассчитывать, как и прежде, все студенты из малоимущих семей, в том числе воспитывающиеся в полных семьях, пояснила пресс-секретарь Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ Роза Кузьменко.

«В настоящее время государственную социальную помощь в виде социального пособия в размере 132,5 рублей получают 612 малоимущих учащихся профессиональных образовательных организаций и 1150 малоимущих студентов вузов из неполных и многодетных семей республики. Около 14 тысяч малоимущих студентов, воспитывающихся в полных семьях, до принятия данного законопроекта не имели такого права, — привела данные министр Ленара Иванова. — Оформление этого пособия позволит студенту рассчитывать на получение социальной стипендии».

Для получения этого социального пособия учащимся и студентам из малоимущих семей, обучающимся в образовательных учреждениях республики, следует обращаться в филиалы (отделы филиалов) Республиканского центра социальной поддержки населения или в МФЦ.

Справка. В 2017 году средний размер государственной социальной стипендии для учащихся профессиональных образовательных организаций составляет 730 рублей в месяц, для студентов вузов — 2010 рублей. Указанный размер — минимально допустимый порог выплат для социально незащищенных студентов. Размер указанной стипендии учебное заведение устанавливает индивидуально в пределах стипендиального фонда.

Выплата социальной стипендии учащимся профессиональных образовательных организаций республики осуществляется за счет бюджета РБ, а студентам вузов — за счет федерального бюджета.

По информации Министерства образования РБ, на выплату государственной социальной стипендии профессиональным организациям за счет бюджета РБ в 2017 году предусмотрено 16,2 млн рублей.