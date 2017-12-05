Почти 18,5 тысячи школьников Башкирии в среду напишут итоговое сочинение: что их ждет? Фото: ИА «Башинформ» Почти 18,5 тысячи школьников Башкирии в среду напишут итоговое сочинение: что их ждет? Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В среду, 6 декабря, почти 18,5 тысячи школьников Башкортостана напишут итоговое сочинение. Как известно, успешно сданная творческая работа дает допуск к ЕГЭ и учитывается при поступлении в вуз на филологические специальности.

Темы объявят только за 15 минут до начала написания работы. Их выложат на официальном портале ЕГЭ. Однако пять направлений сочинений, среди которых «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество», были опубликованы еще в начале сентября, так что у выпускников было время подготовиться.

Чтобы получить «зачет», необходимо написать текст объемом не менее 250 слов. При оценке работы учитываются соответствие выбранной теме, аргументация, привлечение литературного материала, композиция, качество речи и грамотность.

Планируется, что результаты будут объявлены 18 декабря.

Выпускники, которые получат «незачет», смогут улучшить свой результат, переписав работу 7 февраля и 16 мая.

В преддверии этого этапа Рособрнадзор поставил задачу регионам максимально объективно провести итоговое сочинение. В частности, региональных министров образования призвали обратить особое внимание на школы и муниципалитеты, в отношении которых были вопросы по объективности проведения сочинения в предыдущие годы. В обеспечении объективности проведения сочинения также примут участие общественные наблюдатели, сообщает пресс-служба ведомства.