В Башкирии научно-исследовательские институты вынуждены были обращаться за помощью в Москву Фото: Книжная палата РБ

В Башкирии научно-исследовательские институты вынуждены были обращаться за помощью в Москву Фото: Книжная палата РБ

УФА, 5 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Башкирские исследовательские институты встречаются с большими затруднениями, констатировала газета «Красная Башкирия» в мае 1940 года и указала на необходимость подготовки научных кадров коренной национальности — башкир. К тому же в местных институтах не было ни одного профессора. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати РБ.

К 1940 году в республике существовало около десяти научно-исследовательских институтов, станций и лабораторий, которые занимались разработкой теоретических проблем в области народного хозяйства, языка, литературы и искусства. Однако «в процессе разрешения важнейших научных вопросов наши институты встречаются с довольно большими затруднениями и не получают нужной помощи от организаций, в ведении которых они находятся», отмечается в газете. В результате эти учреждения вынуждены были обращаться за помощью в Москву, к институтам Академии наук СССР.

И с научными кадрами в республике было не все благополучно. По положению, эти институты должны были иметь заведующих секторами и ученых секретарей с ученой степенью, в крайнем случае старших научных работников. «А у нас на этих должностях работают младшие научные сотрудники, — констатировало издание. — Больше того, многие институты даже не имеют ученых секретарей. Нельзя мириться с таким положением, когда в башкирских научно-исследовательских институтах нет ни одного профессора, доцента. И сейчас крайне необходимо обратить особое внимание на подготовку научных кадров из коренной национальности — башкир».

В издании считают, что в республике дальнейшее развитие исследовательских работ и подготовка научных кадров возможны только при условии создания единого центра. «Таким центром может быть филиал Академии наук СССР», — говорится в публикации.

Решение о необходимости создания здесь филиала Академии наук СССР было принято на 20-й областной партийной конференции.

«Совнаркому Башкирской АССР следовало бы быстрее осуществить это чрезвычайно важное решение», — призвали в газете.

Добавим, что Башкирский филиал АН СССР основали в 1951 году. Тогда в него вошли институт биологии, институт истории, языка и литературы, горно-геологический институт, сектор экономических исследований и химии. В феврале 1991 года была создана Академия наук Республики Башкортостан.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.