УФА, 5 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Чуть больше месяца осталось до Нового года, и один из лучших вариантов отметить праздники — съездить в путешествие. Федеральное агентство по туризму совместно с агрегаторами туристических предложений и сервисами бронирования билетов выяснили, куда поедут россияне на новогодние каникулы.

По данным сервиса Biletix, ранние продажи авиабилетов по России, совершенные в июне-октябре на период новогодних праздников, выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными направлениями для авиапутешествий стали — Сочи (3% от всех продаж), Минеральные воды (2%), Симферополь (1,4%), Екатеринбург (1,2%), Красноярск (1%), Санкт-Петербург (1%), Ростов-на-Дону (0,9%), Уфа (0,9%), Краснодар (0,8%) и Омск (0,7%).

Сообщается, что при этом на 8% снизилась и средняя стоимость авиабилетов по внутренним направлениям, с 7460 до 6902 рублей.

В ноябре в Башкортостане начал курсировать туристический поезд «Легенда Урала» по маршруту Уфа — Новоабзаково — Уфа. Специальный поезд курсирует три раза в неделю — по пятницам, субботам и воскресеньям. Стоимость билета — 600 рублей, в нее включена доставка пассажиров автобусом до горнолыжной базы. Региональным льготникам и учащимся дневной формы обучения предоставляется 50-процентная скидка.