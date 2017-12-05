В Башкирии проходит этап международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания Фото: Олег Яровиков В Башкирии проходит этап международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Региональный этап международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф. Можайского сегодня проходит в городе Туймазы.

Олимпиада по истории авиации и воздухоплавания — образовательный проект, который проводится в рамках республиканского фестиваля «Гагаринские дни в Уфе» под патронатом президента Федерации космонавтики России, дважды Героя Советского союза, летчика-космонавта СССР Владимира Ковалёнка. В олимпиаде принимают участие школьники и студенты от 12 до 18 лет. На заочный этап подали 95 заявок, на очный этап были допущены 42 участника. По итогам регионального этапа два победителя олимпиады примут участие в финальном туре в Москве.

В прошлом году ученик восьмого класса школы села Райманово Туймазинского района Алан Валеев прошел в финал олимпиады по истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф. Можайского и стал лидером в номинации «Лучший доклад России», сообщили в администрации муниципалитета.