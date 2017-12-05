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5 декабря Вторник

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В Уфе частично перекрыто движение на улицах Магистральная и Мусы Джалиля

ОБЩЕСТВО

В Уфе частично перекрыто движение на улицах Магистральная и Мусы Джалиля Фото: Олег Яровиков

В Уфе частично перекрыто движение на улицах Магистральная и Мусы Джалиля Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Из-за реконструкции теплосети в Демском районе Уфы вводится частичное перекрытие движения транспорта на улицах Магистральная и Мусы Джалиля до 29 декабря 2017 года.

На Магистральной ограничение движения будет действовать на участке от улицы Мусы Джалиля до Новороссийской с 9 до 17 часов по половине проезжей части на четной стороне и с 17 часов до 9 утра — на всей проезжей части. Автобусы во время полного перекрытия участка будут объезжать его по улицам Правды и Новороссийской.

На участке улицы Мусы Джалиля — от пересечения с Магистральной до жилого дома №42 по улице Магистральной на время ремонтных работ проезд будет закрыт полностью, сообщили в пресс-службе мэрии.

Теги: теплосети, реконструкция, движение транспорта
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