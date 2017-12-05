В Башкирии открылась Почта Деда Мороза
В Башкирии открылась Почта Деда Мороза Фото: tvc.ru
В Башкирии открылась Почта Деда Мороза Фото: tvc.ru
УФА, 5 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Башкирии до 30 декабря работает Почта Деда Мороза, сообщили в УФПС РБ. Во всех центральных отделениях связи при городских и районных почтамтах установлены специальные почтовые ящики. Выемка поздравлений и пожеланий производится ежедневно. Письма писать по адресу: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза.