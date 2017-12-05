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5 декабря Вторник

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В Башкирии открылась Почта Деда Мороза

ОБЩЕСТВО

В Башкирии открылась Почта Деда Мороза Фото: tvc.ru

В Башкирии открылась Почта Деда Мороза Фото: tvc.ru

УФА, 5 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии до 30 декабря работает Почта Деда Мороза, сообщили в УФПС РБ. Во всех центральных отделениях связи при городских и районных почтамтах установлены специальные почтовые ящики. Выемка поздравлений и пожеланий производится ежедневно. Письма писать по адресу: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза.

Теги: почта, Дед Мороз
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